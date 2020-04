tmw SPAL, via al dopo Vagnati. Contatti con l'ex Frosinone Giannitti

E’ di oggi la notizia del divorzio fra Davide Vagnati e la SPAL. Una separazione, questa, sorprendente sulla tempistica ma che non era assolutamente da escludere vista la corte che società di alto livello come il Torino portano avanti da tempo per il dirigente. Per la società estense, dunque, è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo, anche se non si sa se in Serie A o B. Per questo motivo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle ultime settimane la società emiliana avrebbe avviato dei contatti con Marco Giannitti, ex dirigente del Frosinone, accostato nei giorni scorsi anche al Cosenza in cadetteria. Giannitti (49) ha lavorato con la società del presidente Stirpe per sei anni collezionando una clamorosa ascesa culminata con la prima, storica, promozione in massima serie del club nel giugno 2015.