SPAL, Vicari: "Cagliari in difficoltà, ma non abbiamo sfruttato questo aspetto"

Non riesce a vincere la SPAL, che perde in casa contro il Cagliari. Nel post gara del "Mazza", questo il commento del difensore estense Francesco Vicari: "Siamo molto arrabbiati e delusi, la squadra ha dato tutto e non meritavamo questo risultato. Mancano tante partite, ma sapevamo che questa era importante, abbiamo fatto di tutto per cercare di portare a casa il risultato, non ci siamo riusciti e c'è tanta amarezza: ora però dobbiamo pensare subito alla prossima, non vogliamo mollare fino all'ultimo. Da quando siamo rientrati abbiamo fatto un grande lavoro sia fisico che mentale, oltre che tecnico e tattico, e oggi si è visto, il Cagliari era in difficoltà con noi, non era al massimo e dovevamo sfruttare questa cosa, ma non ci siamo riusciti, e quando si perde si analizza solo il risultato: chiaro poi che dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti, se siamo in questo punto della classifica è perché ci manca qualcosa. Ci stiamo lavorando, speriamo di metterlo in campo già dalla prossima gara. Da domani testa al Napoli, è una gara difficile ma cercheremo di fare punti".