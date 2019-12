TMW - SPAL, Vicari: "Non dobbiamo mollare di un centimetro, crediamoci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della SPAL Francesco Vicari ha commentato così in zona mista il match vinto oggi in casa del Torino: “C’è stato grande spirito di sacrificio questa sera. Volevamo fortemente la vittoria ed è arrivata. Siamo felici perché avevamo bisogno di questi tre punti fondamentali. Non dovremo mollare di un centimetro nelle prossime settimane per poter strappare la salvezza, ci dobbiamo credere. A Ferrara si respira un clima eccezionale. Dobbiamo continuare così”, ha concluso il calciatore.