tmw SPAL, Zamuner: "Esposito ci piace, siamo fiduciosi. Pirola? Non ne abbiamo parlato"

vedi letture

Giorgio Zamuner, direttore sportivo della SPAL, parla ai microfoni di TMW dopo l'incontro avvenuto con l'Inter a tema Sebastiano Esposito. Queste le parole del dirigente: "Siamo qui per Esposito è vero, ma non è chiusa. Il nostro allenatore è uno che predilige il gioco offensivo, lui ha caratteristiche che si sposano con la nostra squadra secondo me. Il fratello? Gioca con noi, sarebbe una cosa simpatica. Fiducia? Per me sì. Pirola? Per il momento no".