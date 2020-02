TMW - Spalletti: "Altra esperienza? Fosse stato per me non avrei smesso"

Fonte: Dai nostri inviati a Castellammare di Stabia, Andrea Losapio e Arturo Minervini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"E' stato un anno particolarmente intenso, una stagione per certi versi complicata. Forse per questo che la classifica alla fine ha avuto anche più valore con il raggiungimento della Champions". Luciano Spalletti, ospite degli Italian Sport Awards - il Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2018/2019 - ha parlato tra le altre cose anche del proprio futuro: "Pronto per un'altra esperienza? Fosse stato per me non avrei mai smesso. E' facile parlare del mio futuro: ho bisogno di un'altra sfida come quelle degli anni precedenti. Vengo dallo Zenit, dalla Roma e dall'Inter, dove ci si doveva rimboccare le maniche per riuscire ad emergere da situazioni complicate".

