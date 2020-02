TMW - Spalletti: "Razzisti? Meno visibilità: capiranno di essere coglioni"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Losapio

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Nel corso dell'intervista rilasciata agli Italian Sport Awards, Luciano Spalletti ha parlato anche del tema dei cori discriminatori nei confronti dei tifosi napoletani sentiti ieri durante la sfida di Marassi: "Io penso che andare a vedere una partita in Inghilterra sia molto più bello: è uno spettacolo più godibile, è più semplice frequentare gli stadi. Non c'entra quella piazza, quel personaggio, quel dirigente, quel calciatore. Io dico che andrebbe dato meno spazio e meno visibilità: se si riuscisse a tenerli più rimpiattati, per così dire, invece di dargli troppa visibilità, probabilmente si riconoscerebbe più coglioni di quello che sono".