TMW - Special Cup 2019: i club partecipanti. C'è anche la Juve

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Riunione in corso in Lega Serie A a Milano. All'ordine del giorno la "Special Cup 2019", con il main sponsor della competizione e del Campionato di Quarta Categoria per la stagione 2019/2020 che sarà Olmedo Special Vehicles spa, azienda leader nel settore allestimenti di mezzi di trasporto per persone con disabilità. Questo l'elenco dei club che parteciperanno alla Special Cup 2019:

IV CATEGORIA

Juventus F.S.

Parma F.S.

Insuperabili R.A.

Novara F.S.

Cremonese F.S.

Manfredonia F.S.

Bari F.S.

Albalonga F.S.

Benevento F.S.

Teramo F.S.

Spezia F.S.

Una ragione in più

V CATEGORIA

Salernitana F.S.

Fermana F.S.

Albalonga F.S.

Bari F.S.

Juventus F.S.

Livorno F.S.

Entella F.S.

Novara F.S.

VI CATEGORIA

SPAL F.S.

Parma F.S.

Folgore Caratese F.S.

Insuperabili R.A.

Speedy Sport