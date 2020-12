tmw Spezia, Acampora in scadenza: contatti in corso per il rinnovo di contratto

vedi letture

Due sole presenze in stagione, ma Genanro Acampora resta un uomo importante per lo Spezia anche in Serie A, come lo era stato in Serie B. E lo testimonia il fatto che tra il club bianconero e il centrocampista nativo di Napoli siano in corso i contatti per prolungare un contratto in scadenza a giugno 2021. Prove di rinnovo, Acampora e lo Spezia avanti insieme?