tmw Spezia, c’è la firma di Nzola. Galabinov verso il rinnovo

vedi letture

M’Bala Nzola è un nuovo giocatore dello Spezia. Svincolatosi dal Trapani l’attaccante ha siglato un contratto triennale con opzione per il quarto anno. Annuncio in arrivo nelle prossime ore. Finito il mercato è tempo di pensare ai rinnovi: aria di prolungamento per Galabinov. Primi contatti tra le parti, si va verso il rinnovo per un altro anno. Lo Spezia si muove ancora sul mercato, preso Nzola può rinnovare, a breve, Galabinov...