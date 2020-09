tmw Spezia, con Vidal all’Inter via libera per Agoumè. Pobega vicino

Un altro rinforzo importante per lo Spezia. Vicino il centrocampista del Milan Tommaso Pobega. Chiusura possibile a giorni, da limare qualche dettaglio ma le parti sono al lavoro per la fumata bianca. Lo Spezia del dg Meluso, sempre più scatenato sul mercato, mette la freccia e Tommaso Pobega è vicino alle Aquile in prestito. Mentre con l’arrivo di Vidal all’Inter previsto per questa sera, tra domani e dopodomani i nerazzurri daranno il via libera all’arrivo di Agoumè in Liguria. E per domani è previsto l’annuncio di Estevez. Spezia al lavoro, tra Agoumè in via di definizione, Pobega vicino ed Estevez chiuso. Tra campo e mercato, le Aquile si muovono...