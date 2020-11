tmw Spezia, in settimana contatti per i rinnovi di Gyasi e Ricci

Spezia al lavoro sui rinnovi di contratto di Emmanuel Gyasi e Matteo Ricci. Previsti contatti in settimana per arrivare alla fumata bianca. Filtra ottimismo tra gli entourage dei calciatori. In settimana verranno gettate le basi per i rinnovi, poi la prossima potrebbe essere quella decisiva. Lo Spezia si muove per blindare Ricci e Gyasi...