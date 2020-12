tmw Spezia, l'Alberto Picco è pronto all'esordio in Serie A: la photogallery di TMW

Il momento che una città intera aspettava dal 20 agosto, giorno della promozione, è finalmente arrivato: l'Alberto Picco di Spezia è pronto all'esordio in Serie A, domani sera, per la sfida tra la squadra di Italiano e il Bologna. Tanti i lavori effettuati dal Comune e dalla società ligure, in particolare gli adattamenti necessari per le migliore tecnologiche richieste ai club di massima divisione. C'è ovviamente una nuova sala VAR, così come le telecamere necessarie per la visione degli episodi e alla goal-line technology. Pensate che sono stati stesi ben 25 chilometri di cavi elettrici nuovi di zecca nell'impianto e soprattutto tolte le barriere dai distinti, ma anche migliorata e modernizzata la sala stampa. Di seguito le immagini raccolte dall'inviato di TMW, oggi in visita nell'impianto spezzino: