tmw Spezia, Provedel arriva a titolo definitivo. Passi in avanti per Nzola

Non si ferma il mercato dello Spezia. Secondo quanto raccolto da TMW gli Aquilotti hanno chiuso per l'arrivo, a titolo definitivo, del portiere Ivan Provedel. Passi in avanti anche per M'Bala Nzola dopo lo svincolo dal Trapani.