tmw Spezia, Santander in stand-by. Prima il Bologna deve chiudere per Supryaga

Continua il pressing dello Spezia per Federico Santander, attaccante paraguaiano del Bologna. Il giocatore, come raccolto dalla redazione di TMW, è il primo nome dei liguir per il ruolo di centravanti. Un'operazione, questa, che però è subordinata all'arrivo in terra felsinea di Vladyslav Supryaga dalla Dinamo Kiev. Quando si sbloccherà la trattativa per il classe 2000 di Odessa, Santander potrà chiudere il suo trasferimento alle Aquile.