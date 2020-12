tmw Spezia, su Bartolomei a scadenza spinge forte anche il Monza

C'è anche il Monza su Paolo Bartolomei, centrocampista dello Spezia. Il club lombardo è alla ricerca di un calciatore importante per la metà campo, in particolare Bartolomei sembra poter rispondere ai requisiti della squadra di Brocchi visto che può svolgere i compiti di mediano e mezzala. Peraltro il giocatore va a scadenza a giugno e con lo Spezia probabilmente non rinnoverà considerato che al momento non gli è stata fatta pervenire nessuna offerta. Su di lui stanno facendo comunque un pensierino tra le altre anche Salernitana, Brescia, Empoli e Spal.