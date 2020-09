tmw Spezia vuol tenersi Bartolomei ma è nel mirino di Empoli e Brescia

C'è grande interesse nei confronti di Paolo Bartolomei, esperto centrocampista dello Spezia di cui è stato uno dei protagonisti nella stagione che ha visto i liguri salire in A: in particolare ci stanno pensando quelle formazioni che il prossimo anno vogliono guadagnare la promozione, come Empoli e Brescia (ma anche il Monza potrebbe entrare in corsa). Lo Spezia è comunque intenzionato a trattenerlo e a breve potrebbe esserci anche un incontro per parlare del prolungamento del contratto che scade nel giugno 2021