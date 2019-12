TMW - Spinazzola: "Basaksehir? Ho letto ora che han segnato al 90'"

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma, Leonardo Spinazzola, ha parlato della sfida contro il Wolfsberger, terminata per 2-2, con i giallorossi al secondo posto nel girone. "Nel primo tempo abbiamo pagato la loro pressione, l'atteggiamento fino a un certo punto. Sapevamo che andassero uomo contro uomo, nella seconda frazione siamo andati meglio e abbiamo avuto le occasioni per fare gol. La Lazio? Noi vogliamo essere presenti in tutte le competizioni, non guardiamo gli altri, pensiamo a vincere contro la SPAL prima, poi quella successiva. I sedicesimi? sono tutte ottime squadre, speriamo di essere il più fortunati possibili, chiunque prenderemo è molto forte".

C'era paura di perdere?

"No, perché ho letto ora che hanno segnato al novantesimo. Noi giocavamo solo per vincere, non pensavamo al Basaksehir. Dovevamo solo vincerla, ci abbiamo provato fino alla fine".

Siete arrivati dietro al Basaksehir battuto 3 e 4 a 0 in due partite.

"Noi dovevamo pensare a noi stessi, non pensare a loro. Guardiamo le cose che abbiamo sbagliato per non ripeterle più in futuro".