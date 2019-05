TMW - Spinazzola: "Che notte con l'Atletico! Stagione difficile ma bella"

Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

Leonardo Spinazzola è tra i presenti alla serata di beneficenza a Fiano, Provincia di Torino, organizzata dagli "Insuperabili", la Onlus e Reset Academy, che promuove scuole calcio sul territorio piemontese e non solo. Con lui il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, Mattia Perin, Giorgio Chiellini, Daniele Baselli, Armando Izzo e Lorenzo De Silvestri. Il terzino ha parlato della stagione, caratterizzata da un lungo infortunio e qualche soddisfazione: "È stata difficile e bella allo stesso tempo, tutto sommato positiva. Dopo il problema al crociato mi aspettavo di giocare anche di meno. Sono felice, mi sono ritagliato uno spazio".

Cosa ti aspetti dal nuovo tecnico?

"La società deciderà il meglio per la Juventus".

Quali sono gli obiettivi per il futuro? Pensi al rinnovo?

"Penso alla convocazione in Nazionale e poi ad andare in vacanza. Ho voglia di staccare dopo un anno difficile".

Sei contento del contributo che hai dato?

"Ho provato a giocarmi le mie carte restando a gennaio e rifiutando tutte le offerte. Potevo andare via in prestito, ho sfruttato le mie possibilità e sono felice qui".

Cosa ti ha dato Allegri?

"Mi ha fatto capire che il risultato viene prima di tutto, siamo la Juve e dobbiamo vincere sempre. Abbiamo lavorato tanto in fase difensiva".

Quella con l'Atletico la notte più bella.

"È stata la notte più bella finora nella mia carriera, un'emozione straordinaria. Spero che ce ne siano altre".