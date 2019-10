Fonte: dal nostro inviato a Coverciano

Nel corso della conferenza stampa di oggi a Coverciano, Leonardo Spinazzola ha parlato anche del suo ruolo. Terzino destro o sinistro? "L'ho sempre detto: se ho giocato a sinistra tutta la vita, c'è un motivo. Il mio ruolo è lì, poi sono destro e se il mister mi vuole far giocare a destra, ci gioco ma il mio calcio cambia. Non sei abituato a ricoprire quella zona, corpo, coordinazione, cambia tutto: serve pazienza, devi provare e riprovare le giocate per migliorare. Giocare sempre lì alla Roma? Kolarov è fortissimo, lo apprezzo come uomo e come giocatore, ma escludere che possa giocare io lì è eccessivo. Io sono abituato, posso giocare dieci gare a destra ma quando rigioco a sinistra non mi scordo".