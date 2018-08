TMW - Sporting, casting italiano per la punta: da Lapadula a Trotta

© foto di Federico Gaetano

Gianluca Lapadula, in uscita dal Genoa, ma anche l'attaccante del Sassuolo Marcello Trotta: lo Sporting Lisbona cerca in Italia il suo nuovo centravanti e in queste ore sta battendo diverse piste. Vi abbiamo raccontato del sondaggio coi rossoblù per l'ex Pescara, qualche ora prima si era parlato anche dell'attaccante che ha disputato le ultime due stagioni con la maglia del Crotone.