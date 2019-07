TMW - Sporting CP, offerta per Omur. Il Manchester City sullo sfondo

Abdulkadir Omur è uno dei talenti più cristallini in rampa di lancio nel calcio turco. Esterno e all'occorrenza trequartista classe '99 di proprietà del Trabzonspor, nelle scorse settimane il suo nome era stato avvicinato a tante big, italiane ed europee, fra cui Milan, Napoli e Roma.

Lo Sporting prova lo scatto. Col Manchester City sullo sfondo - Detto delle italiane, nelle ultime ore stanno andando in scena contatti fra il club di Trebisonda e lo Sporting CP. I portoghesi stanno provando a sbaragliare la concorrenza con una trattativa impostata su basi importanti, circa 18 milioni di euro. E sullo sfondo, come detto, ecco il Manchester City: i campioni d'Inghilterra hanno espresso apprezzamento per il giocatore autore di 5 gol e 10 assist nell'ultima stagione e potrebbero eventualmente prenderlo a partire dalla prossima estate, dopo un anno di Sporting appunto. Le parti come detto ne stanno parlando in questi giorni, le italiane intanto restano alla finestra in attesa di capire l'evolversi della situazione.