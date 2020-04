tmw Stam: “No alla ripresa fino al vaccino, i tifosi si riunirebbero nelle case”

“Ripresa degli allenamenti il 4 maggio per tornare a giocare a fine mese? Non sono d’accordo: è rischioso giocare anche senza pubblico, se un calciatore risultasse contagiato rischieremmo un effetto domino importante. E poi i tifosi si riunirebbero nelle case a vedere le partite, starebbero vicini, magari uno è positivo e si ricomincia peggio di prima”. Lo ha detto a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’ex difensore di Lazio e Milan, Jaap Stam, oggi allenatore. “E poi - ha continuato Stam - i calciatori vanno in campo, come fanno a non avere contatti? Anche da altri parti si pensa già a ricominciare, ma non ci sono regole chiare per gestire il virus. E finché non ci sarà il vaccino - ha concluso - sarà difficile ipotizzare un ritorno alla normalità”.