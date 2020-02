vedi letture

Stasera Atalanta-Valencia: avanza Malinovskyi nell'undici titolare. Fuori Freluer?

Sì va sempre di più verso una esclusione di Duvan Zapata nell'undici titolare dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che stasera affronterà lo storico ottavo di finale contro il Valencia: come già scritto, favorito Pasalic, ma il croato potrebbe giocare a centrocampo e non al fianco di Gomez come supporto di Ilicic. A rischiare il posto c'è infatti Freuler, con un inserimento di Malinovskyi sulla trequarti: l'ucraino è in grande crescita e le sua conclusioni da fuori potrebbero essere un'arma molto importante nella sfida all'undici di Celades.