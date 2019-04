Fonte: dall'inviato Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini è sul pullman per lo Stadium. Tecnicamente il difensore livornese potrebbe sempre rientrare in distinta ma quello di questa mattina non sarebbe un provino ma una seduta per recuperare in vista dei prossimi impegni. Come ieri, d’altro canto. La cronaca porta a raccontare di Chiellini allo Stadium, non convocato ma tecnicamente ancora inseribile in distinta. Le condizioni del difensore lasciano pensare però, che siano sedute in vista delle prossime gare, sabato c'è la sfida allo Stadium contro la Fiorentina.