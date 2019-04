Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime da Torino riguardanti la formazione che Massimiliano Allegri schiererà nella gara di stasera: l'assenza di Mandzukic pone il tecnico livornese di fronte alla necessità di rivedere la fase offensiva per il match di stasera contro l'Ajax. In questo momento Kean non sarebbe tra le prime scelte del tecnico: l'ipotesi di un 4-3-3 con Paulo Dybala se la gioca con un meno spregiudicato 4-4-2 con De Sciglio terzino destro e Cancelo esterno sulla linea mediana. Tuttavia, le ultime indiscrezioni provenienti da Torino rivelano la crescita delle quotazioni di De Sciglio, che dovrebbe essere preferito a Cancelo anche in caso di 4-3-3.