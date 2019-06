TMW - Stefano Pioli a Firenze per Pitti: no comment sul futuro

Fonte: Dall'inviata Luciana Magistrato

Stefano Pioli attende di ricevere notizie da Genova, visto che negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza alla panchina della Sampdoria insieme ad un altro allenatore attualmente senza squadra, ovvero Eusebio Di Francesco. L'ex tecnico della Fiorentina ha fatto ritorno a Firenze per far visita agli stand di Pitti Uomo, e nonostante il folto numero di giornalisti presenti, non ha voluto parlare proprio a causa delle voci che lo vedono protagonista.