tmw Stella Rossa, Falcinelli ha firmato. Arriva dal Bologna in prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Tutto definito per il trasferimento di Diego Falcinelli alla Stella Rossa di Belgrado. In questi minuti, il giocatore ha firmato il suo contratto col club serbo: l'accordo con il Bologna è stato definito sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per il giocatore contratto da 750mila euro netti per la prossima stagione.