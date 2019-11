Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite stasera dell'evento "Una serata di stelle per il Bambino Gesù", in Città del Vaticano, il capitano della Roma Alessandro Florenzi parla così ai microfoni di TMW della serata: "Speriamo che non sia l'ultima volta per queste serate, tutti ne hanno bisogno, bisogna capirlo da fuori soprattutto. I dottori che stanno dentro il Bambino Gesù fanno dei piccoli miracoli, io ho vissuto personalmente una esperienza lì dentro e posso dire che sono eccezionali. Li ringrazio, da parte mia e della mia famiglia. Il gol più bello è stata la visita? Non c'ero in quella circostanza, perché stavo male, però non è mancata l'occasione di venirci con la Roma e da solo. Li portiamo con noi negli spogliatoi, siamo davvero felici per questo. Speriamo di portare un sorriso a loro, ci saremo sempre".