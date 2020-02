vedi letture

tmw Sticchi Damiani: "Il vento sta cambiando, prestazione di carattere nonostante le assenze"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato in zona mista dopo il successo ottenuto contro la SPAL: "È la vittoria delle difficoltà, la terza consecutiva in una situazione di emergenza assoluta Oltre a Farias, Babacar e Gabriel, anche Saponara, Rispoli e Falco si sono infortunati. Per noi sono davvero tante assenze, ma per fortuna il gruppo ha dimostrato di avere forza morale: dopo due vittorie, ha tirato fuori una prestazione di carattere e ha vinto con i denti. Questo è un segnale fortissimo, oggi meritano tutti un abbraccio e un grazie"

C'è più fiducia ora in vista delle prossime partite complicate?

"Dobbiamo giocare con tutti. Ora dobbiamo continuare su questo percorso, cercando di recuperare gli infortunati. A dicembre non avevamo cambi in corsa da fare e lo abbiamo pagato a caro prezzo, ora il vento sta cambiando".

A Roma non ci saranno i tifosi.

"La società si sta facendo sentire per quello che è possibile. I Prefetti non coinvolgono le società, è un'anomalia del sistema e lo dico sempre che non abbiamo potere. Abbiamo inviato una lettera, la linea nei confronti dei leccesi in trasferta è dura, le ragioni non le conosco ma siamo costretti ad adeguarci mal volentieri. I nostri tifosi ci mancano fuori casa".

Il Lecce ha fatto un salto di qualità sul piano della mentalità?

"Abbiamo fatto uno scatto, dopo la gara col Torino ci siamo liberati del fardello della mancata vittoria in casa. Ci ha sbloccato sul piano psicologico Quando si vince c'è sicurezza, un clima migliore e si è tutti più concentrati."

Tre vittorie consecutive sono un record.

"Vincere tre partite di fila in Serie A, per una squadra che era in C qualche mese fa, è incredibile. Non dobbiamo però pensare che col minimo sforzo si possa ottenere sempre la posta in palio. Non siamo diventati fenomeni adesso, così come non eravamo spacciati mesi fa. Conosco i ragazzi e le loro qualità; farebbero qualsiasi cosa per salvarsi e lo dicevo anche dopo le 4 sconfitte"