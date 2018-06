TMW - Stojkovic: "Juve e Milan mi volevano. Ma Tapie volò fino a Belgrado per me"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, la leggenda del calcio serbo Dragan Stojkovic ha parlato del suo passato, quando fu vicino ad approdare in una big italiana:

Lei è stato uno dei più grandi calciatori europei dell'epoca. Ha giocato in Italia in una fase particolare della sua carriera. Ha rimpianti per non essere approdato prima in Serie A?

"Non ho rimpianti ma effettivamente potevo trasferirmi prima in Serie A: avevo ricevuto offerte da Juventus e Milan, oltre che da Barcellona e Real Madrid. Ma alla fine la spuntò il Marsiglia che era una squadra fortissima che era stata costruita per vincere la Coppa dei Campioni. Pensi che Bernard Tapie arrivò a Belgrado col suo aereo privato e mi fece firmare il contratto".

La Coppa dei Campioni la vince ironia del destino il suo Stella Rossa, proprio l'anno dopo la sua partenza, e in finale contro il Marsiglia

"Sì, è vero. Ma ci siamo riscattati due anni dopo vincendo la finale contro il Milan".

Cosa ci faceva un campione come Dragan Stojkovic al Verona, all'epoca neopromosso e in lotta per non retrocedere?

"Ero reduce da un infortunio al ginocchio, per cui fui mandato in prestito per una stagione. È stata comunque un'esperienza che mi ha arricchito".