tmw Stop alla Serie A o gare a porte chiuse? Di questo discute il consiglio di Serie A

Inter, Juventus, Roma, Lazio, Atalanta, Udinese, Sassuolo, Fiorentina e Milan: questi i club presenti al consiglio di Lega Serie A, che non è tuttavia un'Assemblea, non essendoci il numero legale (quattordici club, al momento sono nove). Di conseguenza i dirigenti presenti che non sono consiglieri, interverranno alla riunione in qualità di uditori. Il dibattito si sta svolgendo su due ipotesi: giocare tutte le prossime gare a porte chiuse (il campionato andrebbe avanti per un mese senza pubblico) o uno stop vero e proprio. La prima soluzione è ovviamente quella su cui si sta lavorando. Tuttavia, se non ci dovesse essere accordo, si rimanderà al governo la decisione definitiva.