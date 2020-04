tmw Stop Eredivisie, Tadic (Ajax): "La salute prima di tutto, ma avevo lavorato duro per vincere"

Niente campione né retrocesse, l'Eredivisie 2019-2020 è stata definitivamente annullata. Una decisione che, pur essendo legata a cause di forza maggiore come la pandemia da Coronavirus, ha fatto andare su tutte le furie i calciatori dell'Ajax, primi in classifica ma costretti a rimandare i propri sogni di gloria almeno fino alla prossima stagione. Esattamente come ha raccontato il capitano dei lancieri Dusan Tadic, intervistato in esclusiva da TMW poche ore dopo il tanto discusso verdetto: "Sono d'accordo, è un periodo duro per tutti noi e la priorità va sicuramente alla salute di tutte le persone nel mondo. L'obiettivo è tornare alla normalità in minor tempo possibile, sconfiggendo il Coronavirus e mettendoci alle spalle questa brutta pagina della nostra vita. Detto questo, io sono un calciatore professionista: amo giocare a calcio, vincere partite, alzare trofei, lavorare duramente ogni giorno per raggiungere dei traguardi...".