TMW - Sturaro: "Juve, zero rimpianti. Questo Genoa può togliersi soddisfazioni"

Stefano Sturaro, centrocampista tornato al Genoa in questa sessione di mercato, ha parlato a TMW durante l'evento 'United for Genova': "Sono veramente contento, l'ambiente è il migliore che potessi trovare soprattutto per riprendermi dall'infortunio. Prandelli? Ci sono tante differenze rispetto al passato. Il mister è bravo, ha modi pacati, se lo seguiamo potremmo fare bene. L'addio alla Juve? Sicuramente potevo fare qualcosa in più, così come tutti. Io non ho rimpianti però, la Juve mi ha dato tanto e sarà un bagaglio importante per la mia carriera. Il Genoa? Siamo una squadra giovane, se seguiamo il mister e lavoriamo con serietà in futuro potremo toglierci delle soddisfazioni. Abbiamo cambiato tanto, quelli che sono arrivati sono tutti ragazzi in gamba e professionisti che potranno darci una mano. Ronaldo? L'ho detto, non ho rimpianti. Sono felice che un campione del genere sia arrivato alla Juve, significa che ha raggiunto un livello mondiale e spero li possa aiutare a realizzare il loro sogno. Italia? L'azzurro è la conseguenza del lavoro che farò col Genoa".