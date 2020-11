tmw Sudtirol, su Hamza El Kaouakibi tre club di A. C'è anche l'Udinese

vedi letture

Si inizia a registrare movimento intorno a Hamza El Kaouakibi, difensore italo-marocchino classe '98 molto ben strutturato ora in prestito al Sudtirol ma di proprietà del Bologna. Ha il contratto in scadenza nel 2022 ma intanto sul giocatore in grande ascesa hanno messo gli occhi vari club, in particolare l'Udinese, il Genoa e la Samp.