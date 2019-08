© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato in esclusiva da TMW, l'ex ct della Nazionale Under 20 cilena, José Sulantay, ha parlato così della possibilità di vedere Arturo Vidal e Alexis Sanchez insieme nell'Inter: "Speriamo... Al Barcellona non c'è più tanto spazio per Arturo, gli serve una nuova squadra disposta a dargli fiducia. E l'Inter, anche in questo caso, sarebbe senza alcun dubbio la miglior soluzione. Vidal e Sanchez sono molto amici, giocare insieme darebbe a entrambi un'ulteriore spinta. L'Italia li ha lanciati, adesso potrebbe romanticamente consacrarli in via definitiva". Sulantay li ha allenati entrambi nell'U20 che conquistò il terzo posto al Mondiale di categoria del 2007, miglior risultato della storia della Roja ai campionati del mondo.