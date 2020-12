tmw Summit a tre con Gomez, Percassi e Gasp. Con la Juve l'argentino può essere titolare

La situazione in casa Atalanta è in continua evoluzione. Se da una parte la questione è bollente, a causa (ma non solo) le dichiarazioni del Papu su Instagram, dall'altra le bocce sono tutt'altro che ferme. L'argentino è stato convocato e fino a questo pomeriggio sembrava destinato irrimediabilmente alla panchina. Anche perché la baruffa di Midtjylland continua a essere oggetto (ampio) di letteratura e di contrasto. Invece nelle ultime ore - due, a dir la verità - l'idea è quella di farlo partire titolare contro la Juventus. Perché ha riposato e, al netto di tutte le domande fatte a Gasperini, abilmente evitate dal tecnico, Gomez è ancora l'uomo copertina, troppo importante per privarsene contro i bianconeri.

COME CON L'AJAX - In tanti si sono chiesti, non solo a Bergamo, perché non inserirlo nella lista dei convocati con l'Udinese ma schierarlo in Olanda. Perché lasciarlo in panchina contro la Fiorentina e poi, con la Juve, chiamarlo al netto degli incidenti social. La sensazione è che possa essere addirittura il capitano, domani, ruolo che ha sempre svolto negli ultimi anni. Come se le polemiche e le discussioni non esistessero. Per l'idea che la squadra è troppo importante - e viene prima di tutto - come detto da Gasperini a microfoni aperti. La ferita è profonda, non è sanata. Ma il Papu potrebbe essere il titolare. Non una certezza, ma è in ballottaggio. E ci sono più probabilità che sia in campo con il gagliardetto che non si sieda in panchina.

TANTE CHIAMATE - Nelle ultime ore tutti i club di medio cabotaggio hanno chiamato per informarsi circa la situazione di Alejandro Gomez. Lui vuole rimanere geogafricamente vicino a Bergamo, escludendo quindi una possibile avventura all'estero come l'Al Nassr o l'Al Hilal, in una grande. Le alternative non sono poi molte. Ma Gomez ha già deciso di andarsene? Anche qui la situazione è nebulosa. Perché è evidente che tutto ciò che è successo nelle ultime due settimane porti solo alla cessione. Invece la possibile maglia da titolare contro la Juventus apre un altro capitolo che rischia di essere smentito fra tre giorni, quando a Bergamo arriverà la Roma. Oppure fra sette, con il Bologna. Vincere sempre aiuta la pace per diventare duratura, ma non è detto basti.

OGGI SUMMIT - Dopo la conferenza stampa, nel corso del pomeriggio, c'è stato un incontro fra Percassi, Gasperini e Gomez. Non è successo granché, le posizioni sono rimaste le stesse, tanto è confermato (e in programma) un summit fra il Papu e il proprio entourage per capire il da farsi nei prossimi giorni. Peccato che poi sia maturata l'idea di inserirlo nell'undici ed evitare qualsiasi posizione, per scompigliare e sconvolgere ulteriormente le carte. Certo, giocare contro la Juventus (da titolare) aprirebbe un nuovo enorme momento di riflessione, perché il dado è tutt'altro che tratto. Perché le situazioni non sono irrimediabilmente perdute, ma certamente ingarbugliate.