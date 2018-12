Fonte: Dall'inviato a Madrid Giacomo Iacobellis

Presente al Santiago Bernabeu per il Superclasico, Rodrigo Bentancur ha rilasciato anche qualche breve dichiarazione alla stampa: “Non me lo volevo perdere, non potevo non venire qui per vedere i miei ex compagni. Avrei voluto che questa gara si fosse giocata in Argentina, sarebbe stato giusto giocarla lì, ma ora dobbiamo goderci tutti questa notte magica”, ha detto il giocatore della Juventus.