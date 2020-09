tmw Supryaga-Bologna, tra rilancio, spareggio e il tira e molla con la Dinamo Kiev: il punto

Vladyslav Supryaga è il grande obiettivo del Bologna per l'attacco. Giorni di contatti continui tra le parti dopo il rilancio della scorsa settimana col club emiliano che ha superato il muro dei 10 milioni e ha aggiunto anche dei bonus per arrivare alla fumata bianca.

La trattativa però non s'è sbloccata, perché al netto della valutazione (almeno 15 milioni di euro di parte fissa) la Dinamo Kiev si sta giocando le sue carte per accedere alla fase a gironi di Champions League e stasera affronterà il Gent, gara d'andata della fase spareggi. E Supryaga è pedina importante per il club ucraino, che al momento non ha dato ancora il via libera alla cessione.