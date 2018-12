TMW - Svizzera, Petkovic: "Sulla carta favoriti, l'Italia ha fatto tanti progressi"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto a Dublino dopo il sorteggio delle qualificazioni a Euro2020, il commissario tecnico della Svizzera Vladimir Petkovic ha parlato alla stampa. Prima domanda, il girone dell’Italia: “E’ un gruppo normale. Tosto ma fattibile ma deve giocare al massimo con tutte le squadre perchè Bosnia e Grecia possono essere avversari facili mentre Finlandia e Armenia possono riservare sorprese”.

Il vostro girone come lo reputa?

“Sulla carta siamo favoriti e prendiamo questo come obbligo per fare meglio degli avversari. Però Irlanda e Danimarca sono avversari tosti, noi abbiamo un altro tipo di gioco però penso possa andare bene. A Gibilterra ci sarà un campo diverso rispetto agli altri però dobbiamo dimostrare sul capo che siamo pronti per altre sfide”.

Come giudica l’Italia?

“Tanti cambi, tanti progressi. Cambi di gioco e di formazione. Sicuramente sarà interessante lo sviluppo di questa squadra perchè ci sono margini di miglioramento”.

Cosa manca di Roma?

“Manca tutto. Fra sette, otto giorni andrò tre giorni dagli amici. E’ una città che rimane nel mio cuore”.