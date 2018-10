TMW - Svolta Lega A, vicino appoggio a Gravina. Micciché: "No alternative"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

La Lega Serie A è pronta ad appoggiare la candidatura di Gabriele Gravina alle prossime elezioni per il ruolo di presidente FIGC. Al termine dell'assemblea odierna, ne ha parlato il numero uno di via Rosellini, Gaetano Micciché: "Abbiamo esaminato il programma che abbiamo ritenuto di predisporre per questa tornata elettorale in FIGC. Abbiamo recepito le indicazioni delle società, la prima cosa positiva è che tutte quante hanno partecipato con contributi, indicando aree di sviluppo, idee e suggerimenti. Abbiamo approvato all'unanimità un programma importante, parliamo della federazione sportiva più importante in Italia, che è commissariata. Questo fa capire quanto siano numerose le cose da cambiare e rivedere".

L'apertura a Gravina.

"Abbiamo analizzato gli scenari elettorali, verificato l'attuale candidatura del presidente Gravina, persona che conosciamo e che stimiamo. Abbiamo ritenuto, nello spirito di quello che deve essere una nuova fase di gestione del calcio, di unitarietà e di condivisione delle diverse necessità, di presentare questo nostro programma a Gravina per verificare le compatibilità col suo, che mi sembrano numerose, e di verificare la possibilità di appoggiare la sua candidatura. Ho parlato con lui adesso, si è dimostrato disponibilissimo: lunedì abbiamo consiglio di amministrazione, lui verrà e ci confronteremo sui programmi".

Le priorità della Serie A per appoggiare Gravina.

"Il ruolo e l'importanza della nostra lega nel calcio italiano è indiscutibile. Uno degli obiettivi è che questo ruolo debba essere rappresentato a tutti i livelli. Con tutto il rispetto per i numeri, le migliaia di società dilettati e tutte le società di Lega Pro, il mondo del calcio si basa sulla Lega A. Non è solo un discorso economico: i giovani si appassionano al calcio per la Juventus, l'Inter, la Roma e tutte le altre squadre. Per i grandi calciatori. Poi consideriamo che noi abbiamo 20 grandi aziende, lo sport è anche un'industria: sono tutte SpA, alcune delle quali quotate in Borsa. Ribadisco, con tutto il rispetto per le altre componenti, che sono tutte funzionali al successo del calcio, ma il traino è la Lega A. Si parla di pesi elettorali, di giustizia sportiva, di governance, di attività giovanile, di fondazioni: sono orgoglioso del lavoro fatto dal CdA della Lega e poi dalle altre società. Fino a stamattina è arrivata tutta una serie di suggerimenti, anche da parte di alcuni dei presidenti a livello personale".

Sulla mancata proposizione di un altro nome.

"Abbiamo ritenuto che il programma fosse fondamentale, il nome è secondario e va bene anche se viene proposto da altre componenti. Abbiamo fatto delle verifiche: io credo, in un futuro, che sia anche logico e naturale che un prossimo presidente federale possa essere espressione della Lega Serie A. Ora ci siamo trovati di fronte a un altro nominativo, oltretutto sostenuto da buona parte delle componenti del nostro mondo e non abbiamo approfondito più di tanto questa ricerca".

Sulla proposta di Gravina relativa a una commissione formata di presidenti di A.

"Io non ho visto la proposta nel dettaglio, la mia cultura aziendale mi ha sempre portato a valorizzare le collegialità. Più si lavora collegialmente, più il risultato è ricco di supporti e di brillantezza. Non c'è dubbio che poi ci vuole un momento di sintesi, perché altrimenti si passa al caos: 100 attorno al tavolo non va bene, ma se si cerca in Serie A chi ha più esperienza internazionale o imprenditoriale.

Un punto fondamentale per la Lega A.

"Direi tutti, nel senso che non vorremmo rinunciare a niente. Ma nulla si ottiene con la prepotenza: mi sembra che tutti i concetti e le idee non vadano nell'interesse della Lega A, ma del calcio. Ho letto il programma di Gravina e mi sembra che davvero molti dei suoi intendimenti coincidano con le nostre esigenze".

Gravina era candidato già 10 mesi fa, con un programma molto simile.

"Io dieci mesi fa non conoscevo il programma e non sapevo neanche dove fosse la sede della Lega Pro. Non c'ero. Poi le realtà elettorali si modificano in funzione di attriti, convergenze e aspettative. Onestamente non so perché dieci mesi fa non è riuscito a essere eletto e oggi invece potrebbe accadere".

Un appoggio formale e unitario?

"Ciascuna società vota singolarmente. In altri mondi non succede: l'assemblea di un'impresa decide come votare e vota a nome di tutti. Mi auguro che questo accada perché darebbe certezza. Noi facciamo assemblea ogni 15-20 giorni, penso che prima del 22 ne faremo un'altra e mi farebbe piacere se raggiungessimo sintonia con le idee di Gravina, che magari potrebbe partecipare anche se tutti gli azionisti già lo conoscono".

Si era parlato di Moratti.

"È uno dei personaggi più importanti del sistema economico italiano, non solo dello sport. Ha il rispetto da parte di tutti, è una persona di grande qualità e tra l'altro appartiene a una famiglia storicamente impegnata e appassionata di sport. È il candidato ideale per tutto, non solo per il presidente della FIGC, ma lo sarebbe per qualsiasi carica istituzionale. Trovo normale che lui ritenga di impegnarsi nella sua realtà aziendale, poi tra due anni vedremo".

Un nuovo amministratore delegato per la Serie A.

"Io sono presidente da meno di 4 mesi, l'altro giorno ho fatto l'elenco delle cose fatte in questo periodo e bisogna riempire numerose pagine. Abbiamo lavorato su tante cose, non ultimo il tema dei diritti tv, che voi sapete rappresenta una quota importantissima di questo mondo. Il tema dell'amministratore delegato è all'ordine del giorno, penso che verrà risolto nel giro di 20 giorni".