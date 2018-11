TMW - Szczesny: "Mia parata? Importante, non più del gol di Mandzukic"

Fonte: dal nostro inviato Edoardo Siddi

Ci sono anche i guantoni di Wojciech Szczesny, nella vittoria della Juventus sul Valencia. Il portiere bianconero è stato decisivo e ne ha parlato nel post-partita: "La partita del portiere della Juve è questa: non fai niente per 90 minuti e quando sei chiamato in causa devi dare una mano alla squadra. L'ho fatto e sono contento".

Sul gol annullato al Valencia, hai rivisto lo spettro di Manchester?

"Devo essere sincero, non avevo visto il tocco di mano. Però abbiamo gestito molto bene la gara dopo aver segnato, siamo stati molto ordinati e chiusi dietro. Abbiamo fatto molto meglio rispetto alla gara contro lo United".

Ora?

"Bisogna fare una partita seria e vincere l'ultima in Svizzera. Sempre meglio aspettare il sorteggio da primo in classifica che da secondo, andremo lì per vincere la partita".

Nel finale avete spazzato un po' di più.

"C'è stato un passo in avanti nella gestione della partita, è importante perché bisogna migliorare sempre. Si vedeva dopo lo United che bisognava migliorare e l'abbiamo fatto".

Quanto è stata importante la tua parata?

"È importante, sì. Ma non più del gol di Mandzukic".