Le prime pagine dei giornali in Champions League, il gol che ha permesso all’Ungheria di arrivare a Euro2020. Dominik Szoboszlai è il giocatore copertina del calcio europeo, sia per l’età - è un classe 2000 - sia per le tantissime squadre che hanno messo gli occhi sul trequartista classe 2000, giovanissimo ma già valutato circa 25 milioni di euro dal Salisburgo.

DECISIONE ENTRO METÀ DICEMBRE - I tanti interessamenti pervenuti negli ultimi mesi, dall’Arsenal al Milan, passando per club tedeschi e spagnoli, vanno poi completati e una proposta non è ancora arrivata. La valutazione è alta e nello scorso mercato estivo Szoboszlai ha deciso di rimanere al Salisburgo fino alla fine della campagna Champions, mentre nel prossimo futuro qualcosa cambierà. Una decisione - se lasciare l’Austria già a gennaio, accasandosi a una grande d’Europa - verrà presa entro dicembre, ma il 2021 sarà l’anno di Szoboszlai.

MILAN IN CONTATTO - I rossoneri stanno seguendo ancora la pista, dopo che l’anno scorso era naufragata a causa dell’incertezza Boban-Rangnick, poi risolta in favore del duo Maldini-Massara. Così in caso di affondo probabilmente saranno in pole, ma per ora è da escludere fermamente un accordo già in essere sia fra i club, sia con l’entourage del calciatore.