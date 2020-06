tmw Tacchinardi: "Juventus inspiegabile: questo Sarri non è quello che tutti ricordiamo"

vedi letture

Nel corso dell'attenta analisi di Alessio Tacchinardi ai microfoni di TMW, l'ex centrocampista della Juventus ha parlato anche di Maurizio Sarri e del suo apporto alla causa bianconera: "Ha avuto tanto tempo a disposizione per registrare ciò che non andava, invece la Juventus non è stata all'altezza. Evidentemente c'è da capire cosa non funziona, da fuori è difficile da dire ma forse c'è qualcosa che non va dentro lo spogliatoio. Le partite puoi perderle, ma l'involuzione della squadra non la capisco. E' inspiegabile. In partita, col passare del tempo, sembra quasi che la squadra si sia intristita".

Secondo lei Maurizio Sarri è adatto alla Juventus?

"La squadra cerca di fare ciò che vuole Sarri, ma non ci riesce. Io ero felice del suo arrivo per il dopo Allegri, ma non sta dando quello che è riuscito a dare a Napoli e a tutte le squadre che ha allenato nel corso degli ultimi 10 anni di carriera. La Juve voleva vedere l'opposto di ciò che la squadra sta mostrando. Quindi non credo che sia Sarri inadatto alla Juve. Penso solo che questo gioco di Sarri non sia adatto a questa Juventus. Mi ricordo il suo Empoli, oltre al Napoli: veloce, aggressivo, dinamico, che trova la via del gol... Oggi per la Juve la porta avversaria sembra lontanissima e il Sarri che conosciamo tutti non è certo questo".

CLICCA QUI per l'intervista integrale di Alessio Tacchinardi a TMW