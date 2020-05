tmw Tamponi, mascherine e... allenamenti in gruppo: "Così ripartiamo in Bundesliga"

vedi letture

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, il difensore del Werder Brema e della Nazionale serba, Milos Veljkovic, ha spiegato anche il protocollo sanitario con cui stanno procedendo gli allenamenti in vista della ripresa della Bundesliga, programmata per la seconda metà di maggio dopo il definitivo via libera arrivato proprio oggi dal Governo.

Tamponi a tappeto e allenamenti individuali nei giorni scorsi, ma oggi siete finalmente tornati a lavorare in due gruppi da undici giocatori ciascuno.

"Finora ci eravamo allenati in gruppi ridotti proprio perché attendevamo la decisione definitiva del Governo sul campionato. Oggi però è arrivata una bella novità ed è un giorno davvero importante, per tutti noi".

Quali sono le misure di sicurezza che dovrete seguire in allenamento e in partita?

"Ce ne sono diverse... Innanzitutto ci faranno ogni tre giorni un test per rilevare l'eventuale presenza del Coronavirus nel nostro organismo, poi dobbiamo usare sempre le mascherine e mantenere le distanze, fuorché in allenamento. Per evitare contatti tra di noi, inoltre, non possiamo neanche fare la doccia al campo sportivo, ma solamente a casa nostra".

E cosa succederà in caso di nuovo contagio tra i giocatori?

"Sarà la Bundesliga a prendere la decisione finale al riguardo, chiaramente io spero che tutti noi possiamo restare sani e che non si verifichino ulteriori inconvenienti. Per quanto riguarda me e il Werder Brema, abbiamo già passato tutti il primo test e siamo pronti a giocare".