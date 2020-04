tmw Tarasconi, calciatore-infermiere in Francia: “Come pensare al calcio oggi? State a casa”

Calciatore-infermiere francese, Maxime Tarasconi oggi si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Il centrocampista dell'AS Gémenos e al contempo infermiere in terapia intensiva a Marsiglia, con un passato nel cacio professionistico (Ligue 2), ha risposto così alle polemiche intorno alla data della ripresa dei rispettivi campionati nazionali e delle coppe europee: “Prima viene la salute, prima contano le vite umane. È un periodo difficile non solo per Italia e Francia, ma per tutto il pianeta. L'unica cosa che dobbiamo fare oggi è ascoltare dottori e scienziati, mostrando solidarietà verso gli altri. Solo così potremo uscirne, tutti insieme nel rispetto delle regole e con la giusta coscienza civica".