TMW - Tavecchio: "Sostituire prima Ventura? Avrei accettato solo Conte"

Fonte: Dal nostro inviato Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da Fiumicino, dove stanno andando in scena le votazioni per la presidenza FIGC, ha parlato l'ex presidente Carlo Tavecchio. E le domande tornano inevitabilmente sull'esclusione azzurra dal Mondiale. Queste le sue parole a RMC Sport: "Avevate pensato ad un sostituto di Ventura? Io avrei accettato un solo allenatore, che si chiama Antonio Conte. La riunione dei giocatori? La notizia riguardante la riunione dei giocatori è arrivata tardi. Io non lo sapevo. Riunione segnale che forse si doveva cambiare? Bisognava anche saperlo che si era tenuta questa riunione, però. Turbare l'equilibrio di una nazionale in un momento cruciale come quello non è una cosa normale".