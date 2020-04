tmw Tavecchio: “Spadafora capisca che la Serie A deve ripartire, forse non conosce i numeri”

“Il Governo e la Serie A? È una situazione poco chiara. Ho letto il protocollo della FIGC, è maniacale. Non so se sarebbe stato possibile attuarlo, ma le garanzie erano enormi. Evidentemente queste strutture del Governo non lo ritengono sicuro”. Cosi a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio. “Il Ministro Spadafora - continua Tavecchio - deve prendere in mano questa situazione. Parte tutto dalla politica. Se non riesce a capire che il calcio produce reddito e che almeno la Serie A deve ricominciare le conseguenze saranno tremende. Probabilmente al Governo non conoscono i numeri”.