TMW - Tebas: "Ora la Liga può competere con la Premier. Messi è un'industria"

Intervistato a margine del Festival dello Sport, il presidente della Liga Javier Tebas ha parlato così ai microfoni degli inviati presenti, tra cui quello di TMW: “Oggi, dopo sette anni, abbiamo raggiunto un livello che ci permette di competere con la Premier. Quando abbiamo ripreso a giocare dopo il lockdown, c’erano comunque parecchi operatori mondiali in Spagna, persino la Groenlandia, che hanno permesso alla Liga di non perdere la visibilità globale. Questo spiega quanto sia forte il nostro brand nel mondo. Possibile grazie alle notevoli operazioni di business, a un prodotto elevato, alla capacità di venderlo bene e far affezionare il tifoso che è un tifoso internazionale e presente ovunque nel mondo. Puoi anche pagare tanto, ma se non riesci a venderlo bene il calcio, la missione fallisce. Il valore e i ricavi della Liga, in sette anni della mia gestione, si sono triplicati”.

Sulla Serie A: “Un marchio internazionale, dovrà fare ancora più relazione con gli operatori mondiali per accrescere ulteriormente il valore in giro per il mondo. Non è un lavoro che si fa in un giorno, servono anni per riuscirci. Sky e Dazn sono certamente due grandi operatori che fanno molto bene il proprio lavoro. Noi abbiamo registrato crescite spettacolari, può riuscirci anche il prodotto calcio italiano. Il Covid ha strappato i tifosi agli stadi e non è stato facile raccontare un calcio così. Anche il calciomercato è stato fortemente influenzato. Si è molto parlato dei tifosi artificiali, virtuali. Sicuramente si è evoluto l’ecosistema digitale, ma stiamo lavorando per far tornare il pubblico negli stadi”.

Su Messi: “Si è molto parlato di soldi, ma la questione era invece personale, umana. Leo è un’industria. È andato via Neymar, ma grazie a lui la crescita del campionato è stata enorme. Lo stesso con Cristiano. La gente deve abituarsi all’idea che i campioni possano un giorno andare via. I calciatori sono importanti, certo, ma la sostenibilità e il valore della Liga lo è molto di più. Oggi il nostro campionato ha raggiunto vette audiovisive talmente grandi che nessun addio di un singolo giocatore può macchiare tale grandezza”.

Sul Classico: “Prima di questo match incontriamo i broadcaster di tutto il mondo. È un evento paragonabile al Super Bowl. Al di là della singola partita, non importa comunque chi vince la Liga, conta che chiunque sia a trionfare non lo faccia con più di novanta punti. In quel caso vorrebbe dire che il campionato non è stato idealmente competitivo”.

Sulla Super Champions: “Non si tiene in considerazione l’importanza di certe partite locali che magari fuori non hanno lo stesso peso. È una questione di storia, tradizione e passione. Per la Spagna conta più un Real-Siviglia che un ipotetico Dortmund-Juventus agli ottavi o anche ai quarti di Champions. Chi la sostiene non ha idea di come funzioni l’industria audiovisiva del calcio. Io credo che i top club italiani debbano preoccuparsi della crescita della Serie A, piuttosto che della Super Champions. Vale lo stesso per i grandi club inglesi, tedeschi e francesi. Contano molto di più le competizioni nazionali, è importante che lassù lo capiscano”.

Chiosa sul Covid-19: “Bisogna preservare l’intero business che ruota attorno al calcio. Dopo la crisi sanitaria, viviamo anche la crisi economica. Ci sono tantissime situazioni che possono risultare pericolose ai fini del contagio. Dobbiamo ricordare che nella passata stagione è stato facile terminare i campionati nazionali perché al contempo non si giocava in Europa. Quest’anno non sarà così e perciò sarà parecchio più difficile portarli a termine. Che resta, ovviamente, la prima priorità”.