tmw Tentativo Inter per Thomas: Brozovic contropartita, no Atletico. Via solo per la clausola

50 milioni di euro di clausola rescissoria. Non un euro in meno. L'Atletico Madrid ha deciso di non far sconti a nessuno per l'eventuale cessione di Thomas Partey. Il mediano è uno dei capisaldi della formazione di Diego Simeone e i Colchoneros vorrebbero anche aumentarla. L'Inter, però, ci ha pensato: il giocatore piace molto ad Antonio Conte e alla dirigenza che ha messo sul piatto dell'offerta dell'Atletico anche il cartellino di Marcelo Brozovic. No secco da parte della formazione della Capitale. 50 milioni per Partey. Non un euro in meno.