TMW - Terim: "Auguri alla Fiorentina americana. Chiesa? Meglio il padre"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Tornado in Italia per l'amichevole di domani tra Fiorentina e Galatasaray, l'ex allenatore della squadra viola, Fatih Terim, oggi tecnico dei turchi, ai microfoni di TMW parla così dei sentimenti che lo accompagnano nel suo ritorno a Firenze: "Io sono sempre emozionato quando torno a Firenze. Insieme alla Fiorentina e ai tifosi viola abbiamo fato grandi cose giocando un bel calcio. Ho sempre un bellissimo ricordo di questa città".

Ha allenato Enrico Chiesa, ora affronterà il figlio: ha seguito Federico Chiesa in questi anni?

"Federico è un giocatore molto forte. In televisione l'ho visto giocare molte volte e una volta anche dal vivo allo stadio Artemio Franchi. Chiesa è un calciatore che mi piace parecchio ma preferisco il padre Enrico, spero che Federico abbia preso dal figlio".

Pensa che il campionato italiano avrà ancora la Juventus in testa alla classifica al termine della stagione?

"Non è facile battere la Juve, credo siano ancora i favoriti, non si sa mai".

Si aspettava di più da Calhanoglu al Milan?

"Sì, perché è un buon giocatore, con me ct della Nazionale ha sempre giocato. Può giocare ovunque, ha un buon carattere e questo conta molto, penso che quest'anno farà meglio, ho fiducia".

Da Demiral si aspetta grandi cose?

"Sì sì, piano piano diventerà un grande difensore. Per la Juve sarà una scelta difficile, ma imparerà tanto alla Juventus, è una scuola".

Un pensiero sul Milan, dove è rientrato Maldini.

"Il Milan è una grande società, si stanno preparando per il futuro e credo che abbiano preso ottimi giocatori. Maldini ha grande esperienza, sono sicuro che il Milan andrà bene".

Yazici lo avrebbe consigliato a qualche squadra italiana?

"E' un buon talento, in Francia potrà crescere e avrebbe potuto anche giocare in Italia. Tra un paio di anni il suo nome sarà molto conosciuto".

Dove può arrivare questa nuova Fiorentina statunitense?

"Non conosco bene Rocco Commisso ancora, conoscevo i Della Valle. Auguro un grandissimo in bocca al lupo alla Fiorentina per la prossima stagione perché è da sempre nel mio cuore".